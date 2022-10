Energia: Mite, 320 milioni per sostenibilità ed efficienza negli edifici dei Comuni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dotazione complessiva di 320 milioni di euro è a valere sull’Asse “REACT – EU” del Programma Operativo Nazionale (Pon) “Imprese e competitività” 2014-2020. Una quota pari al 50 per cento delle risorse è riservata agli interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili su edifici situati nei territori delle Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia). Il finanziamento sarà concesso nella forma del contributo a fondo perduto fino al 100 per cento dei costi ammissibili secondo una procedura a sportello che prevede la semplificazione degli adempimenti burocratici sia per la procedura di acquisto sia per concessione ed erogazione del finanziamento. L’Avviso è stato trasmesso alla Corte dei Conti, ma nelle more della registrazione le amministrazioni Comunali potranno iniziare a predisporre i progetti. (Com)