Lavoro: Nappi (Lega), urge tavolo regionale su sicurezza

- "Il tempo dello sdegno è ampiamente scaduto, è il momento di attivarsi per invertire la tendenza e dare risposte per una occupazione che sia di sicurezza, dignità, e di diritti. Oggi, ad appena 24 ore dalla Giornata nazionale delle vittime sul lavoro, in Campania si piange un'altra vita spezzata, che porta a ribadire la necessità di un tavolo regionale che coinvolga istituzioni, parti sociali e imprese, e che individui le soluzioni efficaci da mettere in campo per fermare il dramma degli incidenti sul lavoro e delle morti bianche". Lo ha affermato Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e componente della Commissione Lavoro e Attività produttive della Campania. (Ren)