Napoli: Striano (assessore istruzione), al via servizio refezione entro il 2 novembre

- "Oggi ho incontrato una delegazione di genitori che avevo invitato ad un incontro in assessorato per dare loro risposte precise rispetto all'iter di affidamento dei servizi di refezione ed alla tempistica dell'attivazione del servizio presso le scuole. Mi ha affiancata la dottoressa Maria Rosaria Fedele dirigente del Servizio Educativo del Comune di Napoli. Come è noto l'iter - partito a marzo - riguarda una gara triennale che quindi prevede una copertura di lungo respiro e ci consentirà di partire con la refezione a inizio anno scolastico nel prossimo biennio. Alle famiglie sono stati illustrati tutti i dettagli della procedura e tutti i passaggi tecnici. Siamo al termine del processo e si prevede di poter partire con il servizio tra il 24 ottobre e il 2 novembre. Contestualmente le famiglie sono state informate che l'assessorato ha dato indicazione alle Municipalità di costituire ciascuna una commissione refezione che dovrà interagire con le commissioni attive presso le scuole e con la commissione del comune affinché la qualità dei pasti mantenga livelli di qualità per tutto il triennio". Lo ha dichiarato l'assessore all'Istruzione del comune di Napoli, Maura Striano. (Ren)