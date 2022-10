Imprese: a Capri primo incontro internazionale Cfo Alliance

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader di 12 associazioni nazionali e regionali di Cfo si sono riuniti a Capri, dove si è tenuto il 44mo Congresso nazionale Andaf, per il primo Summit internazionale di Cfo Alliance, la nuova associazione mondiale dei direttori amministrazione finanza e controllo. Durante l'incontro, i rappresentanti delle associazioni che fanno parte della Cfo Alliance hanno condiviso i princìpi fondanti che guideranno le attività dell'alleanza, dopo l’ideazione di tali principi un anno fa a Parigi. I presidenti delle associazioni - si legge in una nota - hanno definito la mission di Cfo Alliance che rappresenta il primo passo per una collaborazione tesa a dar vita ufficialmente a un'alleanza internazionale nel 2023. Nell'ultimo anno, gruppi di lavoro all'interno di Cfo Alliance hanno lavorato su tre ambiti principali - Sostenibilità e Esg, Information Technology e trasformazione digitale della finanza, fiscalità internazionale - e hanno condiviso aggiornamenti sui progressi durante il Cfo Alliance Summit di Capri. Le associazioni della Cfo Alliance, inoltre, lavoreranno congiuntamente per costruire un'alleanza internazionale ambiziosa e incentrata sui suoi associati, che possa rappresentare efficacemente le istanze dei Cfo alle autorità di regolamentazione internazionali, durante la stesura e l'elaborazione di nuovi regolamenti che incidono sull'attività dei direttori amministrazione, finanza e controllo. (Com)