Cultura: online bando per candidatura a Premio Paesaggio Consiglio d'Europa (2)

- Una Commissione nominata dal ministero della Cultura individuerà, tra le proposte pervenute, la Candidatura italiana alla selezione per l'attribuzione del Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa. Il 14 marzo 2023, in occasione della celebrazione della Giornata Nazionale del Paesaggio, il progetto italiano candidato al Premio europeo riceverà il Premio nazionale del Paesaggio, istituito nel 2016 dallo stesso Ministero. In tale occasione saranno attribuiti ulteriori riconoscimenti ai progetti considerati di particolare interesse. La partecipazione dell'Italia al Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa, indetto con cadenza biennale dallo stesso Consiglio – come previsto dall'art.11 della Convenzione Europea del Paesaggio – ha costituito e costituisce un'importante occasione di promozione e divulgazione dei valori connessi al paesaggio. Tutti i progetti candidati dall'Italia nel corso delle passate edizioni sono stati oggetto di riconoscimenti e menzioni speciali nell'ambito della selezione europea. Nella passata edizione 2020-2021 il progetto "La biodiversità dentro la città: la Val d'Astino di Bergamo", premiato a livello nazionale e selezionato a rappresentare in Europa la candidatura italiana, è stato proclamato vincitore a novembre 2021 della VII edizione al Premio del Paesaggio del Consiglio d'Europa. Dieci anni prima, in occasione dell'edizione 2010-2011, il prestigioso riconoscimento europeo era stato assegnato al progetto sardo "Carbonia Landscape Machine". (com)