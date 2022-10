Imprese: Messina (Intesa-Sanpaolo), non si può parlare di togliere strumenti di supporto a chi ha bisogno senza dare altri strumenti certi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dieci milioni di Italiani hanno bisogno di essere aiutati. Non si può parlare di togliere strumenti di supporto a chi ha bisogno in questo momento, senza dare altri strumenti certi. Lo ha affermato il ceo di Intesa-Sanpaolo Carlo Messina, intervenendo all’assemblea degli imprenditori a Torino. "Occhio agli slogan che tolgono quello che può rappresentare un elemento di coesione sociale. Dobbiamo essere sicuri che il 20 per cento delle famiglie italiane possano arrivare al 2024 con serenità e lo stesso vale per le aziende in difficoltà. Non possiamo pensare di accollare tutto il peso al pubblico, anche i privati devono contribuire a superare questo momento transitorio", ha concluso Messina. (Rpi)