Previdenza: Di Salvatore (ordini Tsrm-Pstrp), cassa previdenziale per le professioni sanitarie tecniche

- "Stiamo lavorando per realizzare una cassa previdenziale autonoma in modo da permettere al libero professionista di non essere più legato alla gestione separata dell'Inps. Occorre costruire un percorso che veda riconosciute la specificità e l'autonomia previdenziale per i liberi professionisti rientranti nella Fno Tsrm Pstrp (Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, presieduta da Teresa Calandra)". Lo ha affermato il dottor Vincenzo Di Salvatore, consigliere del Comitato Centrale della Federazione nazionale degli Ordini Tsrm e Pstrp, con delega alla Cassa Previdenziale ed alla libera professione nonché componente della Commissione di albo Nazionale dei Podologi, presentando il primo congresso nazionale di categoria in programma al Museo Ferroviario di Pietrarsa, a Napoli, venerdì 14 e sabato 15 ottobre. (segue) (Ren)