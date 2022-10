Previdenza: Di Salvatore (ordini Tsrm-Pstrp), cassa previdenziale per le professioni sanitarie tecniche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oltre 600 podologi discuteranno di argomenti che riguardano il futuro della professione: come ad esempio la revisione e ampliamento dei profili professionali, che darà la possibilità per il professionista sanitario di intervenire con maggiore efficacia per la tutela della salute del cittadino. In altri Paesi, viene data la possibilità ai podologi di agire in modo più ampio per risolvere i problemi dei pazienti ed è per questo che è necessario parlare di revisione dei profilo, di competenze avanzate e attività giuridica e medico legale", ha spiegato il dottor Stefano Massimiani, vicepresidente della commissione di albo nazionale podologi. Nella due giorni si parlerà anche di lotta all'abusivismo professionale, radicamento sul territorio, Lea, Università, società scientifiche e tecnico-scientifiche, multidisciplinarietà. "Podologia in movimento: dal nuovo codice deontologico alla revisione del profilo professionale" è il tema del congresso che comincerà con la sessione plenaria alle 9.30. (segue) (Ren)