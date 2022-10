Napoli città della musica: al via le rassegne Piano city, Welcome to Napoli e Villa Di Donato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 240 musicisti protagonisti di 124 concerti ospitati in 33 siti diversi: è un cartellone ricco e variegato quello che le rassegne "Piano City Napoli 2022", "Welcome to Napoli" e "Villa Di Donato - La musica ha trovato Casa" proporranno a partire dal 13 ottobre. Promosso e finanziato dal comune di Napoli nell'ambito del progetto "Napoli città della musica", il calendario di eventi darà il via ad una programmazione invernale che proseguirà nei mesi di novembre e dicembre, trovando il suo culmine nel "Capodanno a Napoli 2023". "Abbiamo voluto dare una cornice unitaria alle numerose manifestazioni che si succederanno fino al termine delle festività natalizie, per rafforzarne l'attrattività sia in termini culturali che turistici" ha dichiarato Ferdinando Tozzi, delegato del sindaco di Napoli per l'industria dell'audiovisivo e della musica "Si tratta - ha aggiunto - di un ulteriore passo del progetto Napoli città della musica avviato nella scorsa primavera che ha l'obiettivo di sostenere la crescita del vivace comparto musicale partenopeo, valorizzandone la portata artistica e sviluppandone le potenzialità economiche ma sempre con la massima attenzione alla Napoli policentrica, all'inclusione ed alla contaminazione". (segue) (Ren)