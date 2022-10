Napoli città della musica: al via le rassegne Piano city, Welcome to Napoli e Villa Di Donato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le rassegne si svilupperanno dal centro della città alla periferia, toccando siti di notevole interesse storico-artistico, come l'Antico Refettorio di S. Maria in Gerusalemme; luoghi che confermeranno la ritrovata centralità nel circuito cittadino degli spettacoli, come piazza Mercato; spazi che per la prima volta ospiteranno eventi musicali, come il Molo San Vincenzo, approdando simbolicamente al liceo musicale "Melissa Bassi" di Scampia e al Tan - Teatro Area Nord di Piscinola. Particolarmente significativa la scelta di aprire il ciclo di programmazione, coincidente con l'avvio di Piano City Napoli 2022, con il concerto "4 Pianoforti in Galleria" in programma il 13 ottobre nella Galleria Umberto I, che per l'occasione tornerà ad ospitare eventi dopo molti anni, riqualificata e restituita al suo valore monumentale grazie alla collaborazione di commercianti, privati e soggetti pubblici sotto la regia del comune di Napoli. (segue) (Ren)