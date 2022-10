Whirlpool: Saiello (M5S), si discuta la nostra legge per lo stop alle delocalizzazioni di aziende in Campania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo regionale ha il dovere di intervenire per fermare la sistematica emorragia di aziende e multinazionali dalla nostra terra. Comprendiamo le ragioni che hanno spinto i lavoratori di Whirlpool, Jabil, Softlab e Dema a chiedere un intervento concreto da parte della giunta De Luca, un'amministrazione finora caratterizzata dall'immobilismo. Da più di 3 anni, infatti, ho depositato una proposta di legge che prevede, da un lato, di recuperare i finanziamenti erogati alle imprese che decidono di delocalizzare all'estero la produzione a meno di 5 anni dal percepimento di fondi regionali e dall'altro lato di favorire nuove possibilità di occupazione per tutti quei lavoratori che, proprio a causa di questo meccanismo, rimangono senza lavoro". Lo ha dichiarato il presidente della commissione regionale speciale Industria 4.0 della Campania e consigliere regionale del M5S Gennaro Saiello. "La Regione inoltre deve garantire il cambiamento di destinazione d'uso delle aree e degli immobili dismessi a seguito di delocalizzazione produttiva in presenza di nuovi investimenti e della creazione di nuovi posti di lavoro o per ragioni di pubblica utilità. La proposta di legge - ha continuato Saiello - prevede anche accordi di programma per la reindustrializzazione e la riconversione economica dei territori promuovendo il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione d'impresa, anche in forma cooperativa". "Mi auguro che l'incontro di domani, al quale prenderanno parte i sindacati di categoria, la Regione ed il Comune, possa produrre risultati positivi per i lavoratori, tuttavia - ha concluso Saiello - resta prioritario calendarizzare ed approvare un disegno di legge ad hoc che aiuterebbe a scongiurare i drammi sociali e occupazionali a cui ancora oggi purtroppo assistiamo". (Ren)