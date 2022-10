Sanità: Cammarano (M5S), campani senza assistenza. Tetti di spesa insufficienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche questo mese, dopo appena dieci giorni, i budget a disposizione dei centri convenzionati con la Regione Campania per esami e visite specialistiche sono già esauriti. I tetti di spesa per i privati accreditati non sono evidentemente sufficienti a soddisfare le richieste dei cittadini che sono così costretti a pagarsi di tasca propria tutte le prestazioni, incluse quelle oncologiche. Una condizione drammaticamente strutturale nella nostra regione a cui bisogna porre rimedio. A questo si aggiunge la piaga delle liste d'attesa e la chiusura di reparti in molti ospedali del territorio. In sintesi non c'è spazio né nel pubblico né nel privato". A denunciarlo è stato il capogruppo del Movimento 5 stelle in Consiglio regionale Michele Cammarano. "I cittadini si trovano spesso a dover scegliere tra il farsi carico totalmente del costo degli esami o a rinunciare alle cure. E' una situazione inaccettabile frutto della cattiva gestione di questo governo regionale incapace di risolvere un problema atavico e di contrastare i numerosi tentativi di speculazione che gravano sulla pelle dei campani. L'unica via d'uscita, come abbiamo più volte ribadito in questi mesi, resta il potenziamento dell'offerta pubblica. Al momento - ha concluso Cammarano - dobbiamo constatare che la tanto sbandierata rivoluzione in sanità di De Luca ha prodotto unicamente la perdita di posti letto e la chiusura di ambulatori e servizi". (Ren)