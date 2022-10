Energia: Manfredi, comune più sobrio per evitare sprechi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo valutando di adottare una maggiore sobrietà sia sull'illuminazione dei monumenti che sull'illuminazione natalizia. Cercheremo di non eccedere, perchè sarebbero sprechi, considerando le difficoltà complessive di tutti nella gestione e nel pagamento dell'energia". Lo ha dichiarato il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in relazione alle misure a cui sta lavorando il comune di Napoli per fronteggiare il caro energia. (Ren)