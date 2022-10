Imprese: Messina (Intesa-Sanpaolo), crisi transitoria nel 2024 torneremo a crescere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se siamo riusciti a superare il Covid possiamo vedere questo come un periodo transitorio verso un 2024 dove torneremo a crescere. Lo ha affermato il ceo di Intesa-Sanpaolo Carlo Messina, intervenendo all’assemblea degli imprenditori a Torino. "Abbiamo di fronte uno scenario indubbiamente complesso nei prossimi mesi, ma alla fine del 2023 e all'inizio del 2024 vediamo un ritorno progressivo alla crescita. Non ragioniamo di dover progettare qualcosa di simile alle recessioni che abbiamo avuto in passato, questa è una fase transitoria", ha concluso Messina. (Rpi)