Economia: Bonomi (Confindustria), in caso Europa smetta di essere Europa, necessario deficit aggiuntivo per salvare industria

- Ci pesa molto doverci spingere a dire che nel caso l'Europa abbandoni l'idea di essere Europa, noi abbiamo necessità di fare un deficit aggiuntivo, perché noi abbiamo bisogno di salvare l'industria perché senza l'industria non c'è l'Italia. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea degli industriali a Torino. "E' una questione di sicurezza nazionale. Non possiamo accettare che decenni di scelte scriteriate vengano pagate dall'industria e dalle famiglie. Stavamo facendo miracoli in questi due anni come industria. Noi continueremo a spiegare ai nostri colleghi Europei che gli egoismi nazionali sono anche a loro danno, perché la sfida dei mercati si vince tutti insieme e perché c'è un'interdipendenza tra i paesi Europei", ha concluso Bonomi.(Rpi)