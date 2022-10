Napoli: occupato l'ufficio di presidenza dell'agenzia per la gestione delle case popolari (Acer)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, le organizzazioni sindacali e le associazioni degli inquilini delle case popolari della Campania hanno occupato simbolicamente l'Ufficio di presidenza dell'Acer, l'agenzia regionale per la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. E' da tempo che Sunia-Sicet-Uniat e Assocasa denunciano l'incapacità dell'azienda a far fronte alle esigenze dell'inquilinato sia per ciò che riguarda la parte relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria che per ciò che attiene le pratiche amministrative come volture, sanatorie, rateizzi e vendite. "L'attuale organizzazione dell'Acer - hanno affermato in una nota le associazioni sindacali - risulta assolutamente inadeguata e, nonostante da tempo fosse stato prospettato un cambio di marcia della struttura, finora non c'è stato alcun segnale di miglioramento". L'occupazione è terminata dopo un incontro dei rappresentanti sindacali con il presidente del Cda, David Lebro, durante il quale si è convenuto di organizzare un tavolo urgente per la giornata di domani, con la presenza dei vertici apicali dell'azienda per affrontare tutti i temi posti dai sindacati. Sunia-Sicet-Uniat e Assocasa hanno annunciato che continueranno la loro mobilitazione "fino a quando non vi saranno risposte adeguate alla risoluzione dei problemi degli inquilini". (Ren)