Napoli: controlli a tappeto contro il fenomeno della "sosta selvaggia", elevate 304 sanzioni

20 luglio 2021

- Gli agenti del Reparto Avvocata della polizia municipale di Napoli, insieme al personale ausiliare dell'Anm, sono intervenuti sul territorio al fine di contrastare il fenomeno della sosta selvaggia. Sono state elevate in tutto 304 sanzioni al codice della strada per sosta irregolare. Inoltre, il personale della Polizia Locale ha provveduto a controllare diversi garage della zona e, dai controlli effettuati, sei di essi sono stati verbalizzati per occupazione di suolo pubblico, passo carraio non autorizzato, pubblicità non autorizzata. Nel quartiere San Lorenzo, zona Vasto, gli agenti della polizia locale, unitamente a personale del Monopolio di Stato, hanno effettuato numerosi controlli alle sale giochi della zona. In una di esse sono state sequestrate 17 slot machine non in regola, di cui tre già sottoposte a sequestro precedentemente e manomesse per poterle comunque riutilizzare. Il responsabile è stato verbalizzato per una somma totale di circa 160mila euro, sequestrata la somma in contante di euro 5.800 ed il locale sottoposto a sequestro a disposizione della autorità giudiziaria. (Ren)