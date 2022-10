Energia: Bonomi (Confindustria), aumento costi energetici a 110 miliardi è insostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2022 stimiamo 110 miliardi nei costi energetici. Si passerà al 10 per cento del Pil rispetto al 4,5 per cento. Sono livelli insostenibili per le imprese e le famiglie. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea degli industriali a Torino. "Nessuno può capire cosa succederà l'anno prossimo perché le dinamiche sono tante. Sono convinto che pur nella nostra forza e robustezza noi affronteremo un periodo molto più complicato del Covid. Con il Covid dovevamo prendere tempo per aspettare i vaccini, qui invece ci sono troppe incognite", ha concluso Bonomi. (Rpi)