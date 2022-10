Governo: Bonomi (Confindustria), non è tempo per flat tax e quota 100 bisogna guardare a cura fragili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non è questo il tempo della flat tax o di quota 100. Dobbiamo guardare piuttosto alla cura dei più fragili o su l'Opzione donna ad esempio, che scadrà a fine anno. Lo ha affermato il presidente di Confindustria Carlo Bonomi, intervenendo all'assemblea degli industriali a Torino. "Ci vuole un tetto ai consumi a prezzo calmierato, una misura a tempo che ci potrebbe costare 20 miliardi in più. Ma come facciamo? Dobbiamo spiegare all'Europa che questa è una misura necessaria per impedire che il nostro paese abbia conseguenze pesanti e asimmetriche a carico di famiglie e imprese", ha concluso Bonomi.(Rpi)