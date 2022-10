Energia: Mite, 320 milioni per sostenibilità ed efficienza negli edifici dei Comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ministero della transizione ecologica (Mite) mette a disposizione un fondo da 320 milioni di euro per finanziare la transizione energetica negli edifici pubblici. È stato firmato il 3 ottobre dal direttore generale della Direzione incentivi energia l’avviso pubblico “Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica - C.S.E. 2022” che prevede il finanziamento di progetti di efficienza energetica che includano anche iniziative per la produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici delle Amministrazioni comunali, dell’intero territorio nazionale, attraverso l’acquisto e l’approvvigionamento di beni e servizi tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA). La misura - si legge in una nota - interviene a sostegno degli investimenti dei comuni favorendo la transizione verde e contrastando gli effetti negativi dell’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, attraverso il finanziamento di: impianti fotovoltaici; impianti solari termici; impianti a pompa di calore per la climatizzazione; sistemi di relamping; chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare; generatori di calore. (segue) (Com)