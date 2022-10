Mobilità: rapporto, sharing più conveniente e dal minore impatto ambientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal punto di vista ambientale le ricadute positive della sharing mobility non si limitano alla qualità ecologica della flotta in condivisione, che è per il 94 per cento a zero emissioni locali. Dalla ricerca “Pollicino” che l’Osservatorio ha realizzato a Bologna in collaborazione con il Comune di Bologna, TPER, Nordcom, SRM, emerge che l’utente di sharing mobility compie un numero di spostamenti quotidiani sostanzialmente uguale ai non utenti, ma adotta in generale uno stile di mobilità maggiormente improntato alla sostenibilità rispetto a chi non la utilizza. L’utente di sharing mobility nei suoi spostamenti ricorrenti per lavoro si sposta di meno in auto (11 per cento di share modale contro 24 per cento), di più con il trasporto pubblico (30 per cento contro il 18 per cento) e, anche se di poco, a piedi (26 per cento contro 24 per cento). Anche la proprietà di auto in famiglia è molto diversa: nel caso degli utenti di sharing il 44 per cento dichiara di non possedere un auto in famiglia contro il 14 per cento dei non utenti, il 40 per cento contro 54 per cento dichiara di possederne una e 17 per cento contro 32 per cento di possederne due o più auto. (segue) (Rin)