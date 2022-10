Mobilità: rapporto, sharing più conveniente e dal minore impatto ambientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Lo sviluppo della sharing mobility, che ormai si sta diffondendo nelle grandi città e non solo, è destinato a cambiare il sistema degli spostamenti verso un modello più sostenibile, flessibile, interconnesso ed economicamente più conveniente, a beneficio della qualità della vita nei centri urbani - ha dichiarato Enrico Giovannini, ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili -. La quota, riportata nel Rapporto, di oltre il 94 per cento di veicoli a zero emissioni sul totale dei mezzi in sharing, è un dato significativo in relazione al processo di decarbonizzazione dei trasporti che vede un forte impegno del ministero. Per accompagnare il cambiamento di abitudini, il governo - ha ricordato - nell’ultimo anno ha regolamentato l’uso dei monopattini, la modalità in sharing che sta guidando la crescita del settore, con interventi finalizzati ad aumentarne la sicurezza, ad adeguare gli strumenti di segnalazione luminosa, ad assicurare il decoro urbano con precise norme sui parcheggi". E' stato anche definito il Piano generale della mobilità ciclistica "per consentire una programmazione a medio-lungo termine delle infrastrutture e promuovere così l’uso della bicicletta rendendola una componente fondamentale del sistema di mobilità - ha aggiunto Giovannini -. Con il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) sono stati previsti investimenti pari a 600 milioni di euro per la realizzazione di piste ciclabili urbane e extraurbane. Anche lo sviluppo del carsharing e dello scootersharing, che rappresenta un’alternativa all’auto privata, va implementato e incoraggiato soprattutto nella misura in cui il servizio si realizza con veicoli ecologici a basse o zero emissioni". (Rin)