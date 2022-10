Napoli: nuovi attraversamenti stradali a via Miano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la giunta comunale di Napoli, su proposta degli assessori Cosenza e De Iesu, ha approvato l'intervento di realizzazione degli attraversamenti rialzati a via Miano. Il progetto prevede la realizzazione di due attraversamenti rialzati, da posizionare nel tratto compreso tra via Bosco di Capodimonte e via Manfredi, utili a facilitare l'attraversamento pedonale e, contestualmente, a rallentare la velocità su una delle più importanti arterie della città di collegamento tra la zona collinare e il centro, rendendola più sicura rispetto al rischio incidenti. "Prosegue - hanno dichiarato gli assessori Cosenza e De Iusu - l'attività di miglioramento della sicurezza stradale in città fissato tra le priorità immediate dell'amministrazione". "A settembre è stato dato avvio al programma di rifacimento delle strisce pedonali in città e con priorità innanzi alle scuole - ha ricordato Cosenza - attività oggi in corso con più squadre in campo coordinate da ANM; in via Caracciolo sono stati inseriti anche dissuasori e bande sonore per rallentare la velocità". "Con la delibera di ieri - ha continuato l'assessore De Iesu - si interviene in via Miano nel tratto interessato da incidenti gravi. In questi mesi, l'Amministrazione ha partecipato a numerosi tavoli con la Prefettura di Napoli per giungere a soluzioni per la messa in sicurezza delle strade dall'irresponsabilità di alcuni". "Tutte le attività in corso - hanno concluso gli assessori Cosenza e De Iesu - confluiranno in un unico Piano di Sicurezza Stradale al quale gli uffici preposti stanno lavorando". (Ren)