Ucraina: De Luca, se siamo in guerra dobbiamo dirlo agli italiani

- "Il governo e i partiti hanno il dovere di dire al popolo italiano quale obiettivo stiamo perseguendo. Se l'obiettivo è la vittoria militare dell'Ucraina bisogna dirlo". Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, durante la consueta diretta facebook del venerdì. "Se l'obiettivo è la vittoria militare dell'Ucraina, vuol dire che siamo in guerra - ha aggiunto - non possiamo vivere in una economia di guerra senza dirlo in maniera esplicita". (Ren)