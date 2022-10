Cultura: Cinema, torna il "Premio Fausto Rossano": proiezioni e dibattiti sulla salute mentale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli appuntamenti sono tutti ad ingresso libero coinvolgeranno il palazzo Grenoble dell'Istituto Francese di Napoli che sarà la sede dell'apertura e della cerimonia di chiusura del festival, gli istituti scolastici "Casanova" e "Sauro Errico Pascoli", il centro interculturale le officine Gomitoli e l'Università Suor Orsola Benincasa e l'Accademia di Belle Arti di Napoli sede di tre masterclass dirette dal regista e sceneggiatore Guido Lombardi, l'attore Sergio Sivori e il produttore e documentarista Andrea Canova. Serata di apertura al Grenoble Sabato 15 ottobre con la presentazione del progetto "Il racconto di un ignorante" del regista Luca Lanzano. Il documentario, prodotto da Inbilico Teatro e Film in collaborazione con il Premio Fausto Rossano, racconta la storia di Alan Wurzburger, un cantautore dell'epoca di Pino Daniele, con grande talento che purtroppo non è riuscito ad arrivare al successo risucchiato da tanti episodi negativi nel corso della sua vita, ma che nonostante tutto, ha sempre combattuto per andare avanti e rinascere dalle sue ceneri. Oltre al regista e al produttore Andrea Canova, interverrà lo stesso Alan che suonerà alcuni brani. A seguire la proiezione del documentario "Aret' 'a palma" di Andrea Canova, che racconta la vita, l'atmosfera e i personaggi intorno al locale gestito da Alan accompagnati dalla musica del cantautore. Lunedì 17 ottobre alle 18 a Palazzo Fondi spazio alle proiezioni del concorso cinematografico. Alle 19.30 presentazione del libro "Sono stato truffato" di Antonio Supino in collaborazione con l'associazione Napolinmente. A seguire degustazione di dolci di Vesuvietna e concerto del cantautore Ross. Doppio appuntamento martedì 18 ottobre con il documentario Madrefiglio di Luca Lanzano e incontro su genitorialità e seconde generazioni alle ore 16 alle Officine Gomitoli (piazza Enrico De Nicola 46) e una serata sul "corpo dalle 19.30 a Palazzo Fondi in collaborazione con la casa editrice Mar dei Sargassi. Durante l'evento verrà presentato il libro della sociologa americana Sabrina Strings dal titolo Fat Phobia con interventi di Patrizia Valerio docente di Semiologia del Corpo dell'Accademia di Belle Arti parlare di "corpo" e di Daniela Ammaturo neuropsichiatra infantile e analista AIPA. Al termine della presentazione la cooperativa Le Radici di Coira che si occupa di prodotti di bellezza, che svolgerà un laboratorio esperienziale con il pubblico creando una crema corpo. Al termine le proiezioni del concorso e l'intervento musicale di Andrea Tartaglia con aperitivo. (segue) (Ren)