Cultura: Cinema, torna il "Premio Fausto Rossano": proiezioni e dibattiti sulla salute mentale (4)

- Sarà dedicata al cinema spagnolo la giornata di mercoledì 19 ottobre dalle 18 a Palazzo Fondi con proiezioni corti e intervento musicale del gruppo Flamenco Tango Neapolis e aperitivo spagnolo, mentre giovedì 20 ottobre sempre a Palazzo Fondi dalle 18 proiezioni e presentazione libro "Napoli svelata" di Angelo Forgione, a seguire intervento dell'arpista Gianluca Rovinello e aperitivo. L' Università Suor Orsola Benincasa ospiterà venerdì 21 ottobre dalle ore 10 l'incontro "Futuro incerto: riflessioni e analisi post pandemia – spazi, tempi e persone". Intervengono Stefania Ferraro docente di Topografie dello Spazio Sociale dell'Università Suor Orsola Benincasa, Anna D'Ascenzio docente di Metodologia della Ricerca Sociale dell'Università Suor Orsola Benincasa, Daniela Cardone docente di Estetica della città dell'Università Suor Orsola Benincasa, Paola Russo psichiatra e psicanalista AIPA, Lorenzo Giroffi videoreporter. A seguire proiezione di Eroi Perduti (Italia, 2020, 14') di Lorenzo Giroffi. Sempre venerdì 21 ottobre a Palazzo Fondi dalle 17 l'incontro sul tema "Futuro incerto, le relazioni affettive ed effettive" al quale interverranno la professoressa di psicologia dell'Università Federico II Valentina Boursier, il professore di filologia dell'Università di Barcellona Raffaele Pinto, il sociologo dell'Università Federico II Stefano Bory. Seguirà la proiezione del cortometraggio "Anion" realizzato dagli studenti del laboratorio di "analisi dell'uso, delle funzioni e dei significati delle storie per immagini: dalle fiabe al cinema di animazione" nel corso di studi magistrale in psicologia dell'Università degli Studi di Napoli Federico II. A seguire dalle 19 in poi proiezioni alla presenza dei registi, musica e aperitivo. Giornata di premiazione e proiezione dei vincitori sabato 22 ottobre dalle 18 al Grenoble, con la presentazione dei progetti di AutismAid Onlus e del Festival Corto e a Capo. Chiude la serata il gruppo musicale Bandita Sbandata in collaborazione con l'associazione Muse per l'oro. Tutte le sere aperitivo offerto dalla Fondazione Paolo Tortora e Valentina Abbruzzeso Tortora, progetto economico-sociale straordinario che si occupa di formare ragazzi con sindrome di down ed integrarli concretamente nel mondo della ristorazione. Anche quest'anno il Centro Diagnostico Ninni Scognamiglio rinnova il suo impegno socio-culturale sostenendo il festival. (segue) (Ren)