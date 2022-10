Ambiente: Costa (M5s), lunedì conferita Benemerenza d'oro alla memoria di eroi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Guido Conti, Natale De Grazia, Marcello Bianco, Maurizio Maietta, Valerio Verri, Folco Quilici, Tiziano Granata, Michele Liguori, Roberto Mancini, Danilo Mainardi, Maurizio Santoloci. Se non sapete chi siano, cercateli, in una sorta di esercizio di memoria collettiva. Sono eroi, eroi ambientali che hanno dato al nostro Paese il bene supremo: la vita", lo scrive su Facebook il neo parlamentare del Movimento cinque stelle, Sergio Costa, che spiega: "Da ministro dell'Ambiente ho proposto di elargire loro il massimo riconoscimento ambientale della Repubblica: la Benemerenza d'oro alla memoria. Lunedì scorso le loro famiglie hanno potuto riceverle. Hanno lottato contro i trafficanti di rifiuti, per la giustizia ambientale, per assicurare la salute pubblica, per la diffusione della educazione ambientale. Non si tratta solo di ricordare le loro gesta, ma di farle camminare sulle nostre gambe, oggi. Auspico - conclude Costa - che ognuno di noi possa essere erede del loro impegno e del loro coraggio. Solo così potremo costruire una comunità di cittadine e cittadini attive e attivi. Ad Maiora Semper". (Rin)