Ucraina: De Luca, siamo a un passo dalla guerra nucleare. Servono iniziative a sostegno della pace

- " Oramai siamo a un passo dalla guerra nucleare". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la sua consueta diretta facebook del venerdì. Il governatore ha, quindi, auspicato un "cessate il fuoco per un mese in Ucraina". "Dal 24 febbraio c'è stata un'evoluzione sempre più drammatica della guerra in Ucraina - ha detto De Luca - abbiamo detto con chiarezza delle grandi responsabilità della Russia nell'aggressione, abbiamo sostenuto l'Ucraina affinchè essa potesse difendersi dall'aggressione russa. Negli ultimi giorni, però, c'è stata una evoluzione e drammatizzazione inimmaginabile della guerra. La Russia ha proceduto all'annessione di quattro regioni dell'Ucraina, ma soprattutto e' iniziata a circolare in maniera preoccupante l'ipotesi di un uso delle armi nucleari. Questi due elementi determinano una svolta e ci obbligano a prendere iniziative di massa a sostegno della pace". (Ren)