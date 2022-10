Covid: De Luca, mi auguro evoluzione moderata della Meloni anche su questo tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Meloni va rispettata, ha vinto la campagna elettorale, ha dato prova di prudenza e di equilibrio in questi giorni. Ci auguriamo ovviamente che prosegua su questa linea di responsabilità. Vedremo come sarà la composizione del Governo. Personalmente, esprimo il rispetto dovuto alla Meloni che ha vinto per suo merito oltre che per demerito dei suoi avversari, mi auguro di verificare che questa evoluzione moderata e responsabile della Meloni vada avanti". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Lucanel corso della sua consueta diretta Facebook. "Mi auguro che rispetto al Covid e ai problemi sanitari prevalga la responsabilità, visto che nelle fasi di esplosione del Covid la Meloni ha assunto posizioni totalmente demagogiche e irresponsabili. Non ho dimenticato i cortei contro le misure sanitarie e la mascherina. Se avessimo seguito quella linea Bolsonaro, avremmo contato a migliaia ancora di più i morti nel nostro Paese. Mi auguro che si sia redenta", ha aggiunto De Luca. (Ren)