Cultura: il 9 ottobre ingresso gratuito e iniziative nei musei di Intesa Sanpaolo (2)

- Le Gallerie d’Italia - Napoli, invitano le famiglie alla scoperta delle luci e delle ombre della vita di uno dei più grandi artisti di tutti i tempi, proponendo la visita guidata con laboratorio “Caravaggio e i suoi fantastici amici!” in doppia replica, una alle ore 11.00 e una alle ore 17.00. Il percorso è dedicato a bambini di età compresa tra i 6 ai 10 anni, con prenotazione obbligatoria al numero verde 800.167.619 o via mail all’indirizzo napoli@gallerieditalia.com. Il percorso espositivo permanente, accanto all’itinerario Da Caravaggio a Gemito con il nuovo allestimento del Martirio di sant’Orsola, propone la collezione di Intesa Sanpaolo di ceramiche attiche e magno-greche e il nuovo itinerario dedicato all’arte del Novecento. Alle Gallerie d’Italia - Torino, è in programma alle ore 10.30 e alle ore 15.00 la visita guidata con laboratorio “Erbario in famiglia”, adatta alle famiglie con bambini dai 4 fino ai 12 anni: un percorso alla scoperta del concetto di biodiversità delle qualità della natura che ci circonda, visibile anche in una città e persino in un museo. La prenotazione è obbligatoria al numero verde 800.167619 o scrivendo a torino@gallerieditalia.com. Oltre alla mostra “Lisetta Carmi. Suonare forte”, sarà visitabile per tutta la giornata gratuitamente anche il piano nobile del museo, dove sono esposte in via permanente opere di arte barocca piemontese e le nove tele dell’Oratorio della Compagnia di San Paolo con episodi della vita del Santo. (segue) (Com)