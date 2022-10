Covid: Iss, prevalenza variante Omicron al 100 per cento, BA.5 al 94,4 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall’ultima indagine rapida sulla prevalenza e distribuzione delle varianti di SARS-CoV2 di interesse per la sanità pubblica in Italia, condotta il 6 settembre 2022 dall’Iss e dal ministero della Salute insieme ai laboratori regionali e alla Fondazione Bruno Kessler, è emerso che la variante Omicron risulta avere una prevalenza stimata al 100 per cento. Lo riferisce l'Istituto Superiore di Sanità nel Report esteso settimanale su Covid in Italia. La sottovariante BA.5 è ampiamente predominante, con una prevalenza a livello nazionale pari a 94,4 per cento (90,8 per cento nell’indagine del 2 agosto 2022). La prevalenza di BA.5 è elevata in tutte le Regioni/PPAA, con un range compreso fra l’84 per cento e il 100 per cento. Si osserva un aumento nella variabilità di BA.5 come evidenziato dalla numerosità dei sotto-lignaggi circolanti nel nostro Paese. Risulta, invece, in diminuzione la prevalenza di BA.4 (4,4 per cento contro il 6,7 per cento dell’indagine precedente). (Rin)