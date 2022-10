Piemonte: il presidente Mattarella in visita all’area formazione dell’esercito e ad Alba per i 100 anni di Fenoglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà nuovamente in visita oggi in Piemonte a poche settimane dall’inaugurazione dell’anno scolastico che si è svolta a Grugliasco (Torino). Mattarella questa mattina sarà all’inaugurazione dell’anno accademico dell’istituto di formazione dell’esercito al Palazzo dell’Arsenale di Torino. Nel pomeriggio invece, si sposterà ad Alba (Cuneo) per i festeggiamenti del centenario del partigiano e scrittore Beppe Fenoglio. (Rpi)