Cultura: domenica 9 ottobre la Giornata nazionale delle famiglie al Museo

- Anche il ministero della Cultura aderisce alla Giornata nazionale delle famiglie al Museo che per quest'anno si terrà domenica 9 ottobre. L'iniziativa, alla sua ottava edizione, nasce dall'esperienza del portale kidsarttourism.com dove, negli anni, si sono raccolte le varie proposte legate alla didattica museale e alla conoscenza dei beni culturali che, le diverse realtà del settore, propongono alle famiglie con bambini. Il 9 di ottobre molti musei italiani e parchi archeologici statali presenteranno itinerari guidati, laboratori didattici e visite speciali con adulti e bambini, con al centro il tema scelto per quest'anno che è: "Diversi ma eguali". Quest'edizione vuole, infatti, valorizzare le diversità culturali, fisiche e cognitive come strumento, indispensabile, di inclusione sociale. Per individuare i musei statali che aderiscono all'iniziativa è possibile consultare il sito delle Famiglie al Museo all'indirizzo: famigliealmuseo.com/tutti-i-musei-che-partecipano-a-famu-2022(Rin)