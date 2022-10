Qurinale: Mattarella: inconcepibile e incomprensibile mancanza voto donne fino al 1946

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sembra strano sentir parlare di voto concesso solo ai cittadini di sesso maschile. Ma è stato così fino al 1946. Siamo arrivati in ritardo al voto delle donne: è incomprensibile e inconcepibile che prima non ci fosse. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella rivolgendosi alle ragazze in sala, durante l'evento per il bicentenario della nascita del politico Michele Coppino e del centenario dello scrittore e partigiano Beppe Fenoglio al teatro Sociale di Alba (Cuneo). "Il processo di alfabetizzazione del Paese corrispondeva, nella visione dello statista Albese - ha proseguito Mattarella raccontando la figura di Coppino -, a un più generale programma di crescita del Paese e a una visione autenticamente liberale. (segue) (Rpi)