Quirinale: Mattarella ad Alba (Cuneo) per ricordare il doppio anniversario di Fenoglio e Coppino

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato questo pomeriggio alle celebrazioni per il centenario dello scrittore e partigiano Beppe Fenoglio e il bicentenario del politico Michele Coppino ad Alba (Cuneo). L'evento si svolto all'intero del teatro Sociale Giorgio Busca. Durante il suo intervento il presidente ha richiamato i valori della "provincia grande, serbatoio di valori morali, di esempi di impegno civico e passione civile - ha continuato Mattarella -. E Fenoglio e Coppino sono due protagonisti che dimostra la fecondità di questa Città. Li ricordiamo in un giorno di festa per il territorio, abbinata al lavoro e alla fatica, manifestato dall’appuntamento della Fiera del tartufo, una delle eccellenze delle Langhe, dove la gastronomia è cultura". (segue) (Rpi)