Covid: Iss, reinfezioni in calo al 15,5 per cento nell'ultima settimana

- Dal 24 agosto 2021 al 5 ottobre 2022 sono stati segnalati 1.185.779 casi di reinfezione, pari al 6,5 per cento del totale dei casi notificati nello stesso periodo. Nell’ultima settimana la percentuale di reinfezioni risulta stabile rispetto alla settimana precedente (15,5 per cento rispetto il 15,8 per cento della scorsa settimana. Lo riferisce l'Istituto superiore di sanità (Iss) nel Report esteso settimanale su Covid in Italia. (Rin)