Istat: vendite al dettaglio -0,4 per cento ad agosto, +4,3 su anno (2)

- Per quanto riguarda i beni non alimentari, si registrano variazioni tendenziali positive per quasi tutti i gruppi di prodotti ad eccezione di Elettrodomestici, radio, tv e registratori (-4,5 per cento) e Foto-ottica e pellicole, supporti magnetici, strumenti musicali (-0,3 per cento). Gli aumenti maggiori riguardano Prodotti di profumeria, cura della persona (+6,7 per cento) e Giochi, giocattoli, sport e campeggio (+4,9 per cento). Rispetto ad agosto 2021, il valore delle vendite al dettaglio cresce per tutte le forme di vendita: la grande distribuzione (+6,2 per cento), le imprese operanti su piccole superfici (+2,2 per cento), le vendite al di fuori dei negozi (+3,9 per cento) e il commercio elettronico (+3,7 per cento). (Rin)