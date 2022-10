Cultura: Cinema, torna il "Premio Fausto Rossano": proiezioni e dibattiti sulla salute mentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proiezioni, incontri e dibattiti con l'obiettivo di combattere lo stigma che circonda la sofferenza psichica nelle sue più varie accezioni. Torna dal 15 al 22 ottobre a Napoli il "Premio Cinematografico Fausto Rossano" (premiofaustorossano.it) che quest'anno avrà il suo quartier generale a Palazzo Fondi (via Medina 24) e coinvolgerà anche l'Istituto Francese (via Crispi 84), con un fitto programma di eventi tutti ad ingresso gratuito. Nell'ottava edizione sono 72 opere in concorso divise in 7 categorie (Cortometraggi, Documentari, Laboratori, Animazioni, Focus Campania, Studenti, Scuole), oltre ad una sezione dedicata alla produzione di cortometraggi spagnoli. Lavori che giungono da tutto il mondo (Cina, India, Canada, Israele, Slovenia, Serbia, Turchia, Portogallo, Germania, Olanda Russia), con una particolare attenzione ai corti di animazione provenienti da Taiwan e alla cinematografia iraniana presente con tre titoli. Tra gli argomenti trattati spazio ad ambiente e migrazione e a tematiche molto attuali come il diritto di scegliere di porre fine alla propria vita, le crisi e le scelte identitarie sul proprio corpo, l'Alzheimer, la salute mentale e la migrazione, il corso della vita, gli effetti della pandemia, ma anche della necessità di tornare a stare insieme. Non manca nemmeno il riferimento alle guerre passate presenti o future. Alcuni degli autori si sono cimentati con il cinema di genere tra western e horror. Tra i protagonisti dei cortometraggi in nella categoria Focus Campania troviamo Lello Arena, Lino Musella, Antonia Truppo, Neri Marcorè, Massimo Dapporto e Anna Rita Vitolo. (segue) (Ren)