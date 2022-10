Cultura: Cinema, torna il "Premio Fausto Rossano": proiezioni e dibattiti sulla salute mentale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre le opere di professionisti del settore o di studenti di scuole di cinema e università, il Premio Fausto Rossano offre uno spazio di visibilità importante ai film laboratoriali, che sono quelli realizzati all'interno di percorsi riabilitativi in centri diurni, centri di salute mentale o progetti di socializzazione tra le persone come dimostrano i titoli in concorso a cui giovedì 20 ottobre verrà dedicato un pomeriggio di proiezioni nella sala cinematografica Dumas dell'Istituto Francese di Napoli alla presenza degli autori e di delegazioni dei protagonisti provenienti da tutta Italia. Il Premio è dedicato alla figura dello psichiatra napoletano Fausto Rossano scomparso nel 2012 che, come ultimo direttore dell'ospedale psichiatrico Leonardo Bianchi e poi come responsabile del Dipartimento di Salute Mentale di Napoli, si impegnò attivamente per la chiusura dei manicomi. "Sulla scia dell'idea culturale di mio padre, di attenzione ai bisogni delle persone nei loro contesti, è importante accendere i riflettori sulle sofferenze delle fasce più deboli in un momento di enorme difficoltà come quello che stiamo vivendo a causa delle conseguenze della pandemia che ancora non abbiamo superato del tutto e della guerra in Ucraina che pensavamo ormai relegata al secolo scorso e che invece ci dimostra la sua crudele e barbara realtà con gli effetti sociali, economici e di isolamento che si porta dietro. Senza poi dimenticare la crisi climatica e ambientale. Stiamo vivendo un'epoca di paure e incertezze, stiamo perdendo tutti i punti di riferimento, tutti elementi che mettono a rischio l'equilibrio delle persone e dell'intera società. Questo è uno dei motivi del titolo dell'edizione di quest'anno: Contemporanea(mente): spazi, tempi e persone. Su questi tre elementi è articolato il programma ricco di proiezioni, ma anche incontri, dibattiti, presentazioni di libri, concerti. Non ci limitiamo a denunciare le cose che non vanno, ma vogliamo trasmettere anche messaggi e testimonianze positive attraverso gli incontri e soprattutto attraverso il mezzo cinematografico, uno strumento universale che può superare tutte le barriere", ha spiegato Marco Rossano, direttore artistico del festival. (segue) (Ren)