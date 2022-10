Pd: Boccia a Vendola, è il momento di stare tutti insieme a sinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A Nichi Vendola dico che è il momento di unire le forze e lavorare tutti insieme a sinistra". Lo ha detto il senatore del Pd, Francesco Boccia, commissario del Partito democratico in Campania, intervenendo stamattina su Radio Club91, nella trasmissione Barba & Capelli di Corrado Gabriele. "L'appello va anche a tutti gli altri protagonisti del campo di centrosinistra – ha continuato il senatore Boccia -. Non c'è dubbio che le divisioni abbiano pesato molto nell'esito elettorale. Io ho lavorato per anni alla costruzione del campo largo coi 5stelle, consapevole che solo uniti si potesse essere competitivi. Purtroppo, la caduta del governo Draghi ha aperto una frattura, a fine luglio, che non si è riusciti a sanare. Poi in alcuni potenziali alleati sono prevalse logiche di appartenenza, si è voluto massimizzare il vantaggio di ciascuno. Convinti che si andasse a perdere, si è preferito avere qualche parlamentare in più invece che tentare la sfida al centrodestra. Ora parte un nuovo percorso, nel Pd e mi auguro anche intorno al Pd. Mettere da parte le divisioni e riprendere a lavorare insieme, con la sinistra e con i moderati".(Ren)