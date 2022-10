Pd: Boccia, rischio estinzione? No, valori sinistra sempre attuali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- Il Partito democratico "rappresenta un partito di sinistra moderno, è sbagliato dire che abbiamo solo 15 anni di vita e rischiamo di estinguerci, perché siamo l’eredità di valori e principi che hanno più di un secolo di storia. Ma se un tempo il conflitto tra proletariato e borghesia era ritenuto un conflitto di classe tra fazioni distinte, oggi il rischio evidente nella società aperta tra nuove diseguaglianze e opportunità, passa dal conflitto crescente tra chi può e chi non può: chi non può permettersi cure adeguate, chi non può permettersi una casa, pagare un mutuo, chi non può far studiare i figli nel modo migliore possibile, chi non può avere sostegni per le disabilità oltre gli orari della scuola e al termine del percorso scolastico, chi non si vede riconoscere la dignità di un lavoro e oggi, a maggior ragione, tra chi può pagare le bollette e chi no. Noi dobbiamo essere il riferimento naturale di chi non può. Le diseguaglianze sono aumentate e noi non siamo stati in grado di fare abbastanza per contrastarle. Il Pd che verrà fuori dal congresso dev'essere il riferimento naturale per questi mondi". Lo ha detto Francesco Boccia, responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, in diretta a Radio Club 91 di Napoli. (Rin)