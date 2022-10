Legge elettorale: De Luca, è così demenziale che non sappiamo ancora chi sono gli eletti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il sistema elettorale è così demenziale che ad oggi non si sa quanti sono gli eletti per i singoli partiti. Di questo dobbiamo ringraziare soprattutto il M5S che ha preso in giro gli italiani". Lo ha affermato il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, durante la sua consueta diretta facebook del venerdì. "I Cinque stelle hanno preso in giro gli italiani con la riduzione dei parlamentari, una riduzione demagogica che non è stata accompagnata da una nuova legge elettorale", ha precisato. (Ren)