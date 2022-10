Città metropolitana: capigruppo regionali centrodestra, assurda infornata staffisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se il sindaco Gaetano Manfredi ha intenzione di sperperare i soldi del Salva-Napoli per operazioni di clientelismo e per compensare, con incarichi pubblici, l'incapacità palese del centrosinistra cittadino di completare le giunte delle Municipalità o, ancora, per recuperare qualche ex in cerca di stipendio fisso, sappia che avrà una strenua opposizione". A dirlo, a nome di tutti i consiglieri regionali del centrodestra, sono stati i tre capigruppo del centrodestra in Consiglio regionale: Michele Schiano di Visconti (FdI), Severino Nappi (Lega) e Annarita Patriarca (FI). "Si ricordi piuttosto, il sindaco Manfredi, che è stato eletto anche Presidente della Città Metropolitana e che, come tale, cominci ad occuparsene sul serio. A cominciare dall'approvazione del Piano Territoriale e dal Piano Strategico che mancano da anni, per finire alle proprie competenze in materia di scuole, di trasporto pubblico e di sostegno vero e non a chiacchiere ai Comuni che in questo momento sono in ginocchio", hanno aggiunto. "Se la destinazione dei fondi del Salva-Napoli è questa, allora c'è qualcosa che non va – hanno concluso –. La nostra idea di sviluppo non è quella della distribuzione delle mance". (Ren)