Digitale: Colao, in Italia c'è buona base per lavorare su innovazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ascoltate chi dice che non c'è possibilità che l'Italia diventi un paese digitale. L'Italia non è digitale quanto vorremmo, ma c'è una buona base e possiamo lavorarci. Lo ha affermato il ministro dell'Innovazione Vittorio Colao nel videomessaggio registrato per il Festival del Digitale popolare di Torino. "Abbiamo messo in moto un futuro con delle situazioni di forza - ha continuato Colao -. Abbiamo avuto da un lato tante medie imprese italiane che nella pandemia hanno scoperto la digitalizzazione. E dall’altra parte, il pubblico aveva già pensato in tempi non sospetti a pensare al digitale. Penso ad esempio a Pago pa, che qualcuno ci invidia a livello internazionale. L'innovazione ha un valore etico credo molto importante che richiede ottimismo sul futuro, nonostante la situazione difficile in cui viviamo", ha concluso. (Rpi)