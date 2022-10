Quirinale: Mattarella, mondo è cambiato, occorre pensare in maniera totalmente nuova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mutamenti profondi che hanno cambiato la scena internazionale ci spingono a pensare in maniera totalmente nuova. Lo ha affermato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella intervenendo all’inaugurazione dell’anno accademico della area formazione dell’esercito Italiano, che si è svolta questa mattina al Palazzo dell’Arsenale a Torino. “Penso ad esempio alla dimensione cyber, ai nuovi mezzi di comunicazione sociale e allo spazio. Un mondo che è cambiato, come detto poco fa dall’ammiraglio Dragone. E proprio i luoghi di formazione come quello dell’esercito sono adatti a questa riflessione”, ha concluso Mattarella.(Rpi)