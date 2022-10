Basilicata: de Magistris (Up), questione morale tema centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'indagine della Direzione Distrettuale di Potenza, che ha portato ad arresti e perquisizioni eccellenti sulla mala sanità, con la necessaria sottolineatura della presunzione d'innocenza, evidenzia come la questione morale e il sistema criminale siano temi centrali e dominanti di cui non si vuole parlare perché ovviamente il sistema non vuole farsi processare. Ancora una volta la Basilicata, Potenza e anche l'ospedale San Carlo centro purtroppo di interessi affaristico e criminali anche quando da PM della Procura di Catanzaro mi occupai di quella terra e individuammo un sistema di collusioni gigantesco nella politica e nelle istituzioni. La Meloni, imminente probabile presidente del Consiglio, sollecitata, non ha mai preso adeguata posizione sui tanti procedimenti penali per fatti assai gravi di reati contro la pubblica amministrazione e criminalità organizzata che riguardano personalità di primo piano del suo partito e del centro destra di cui rappresenta la guida. Mala tempora currunt". Lo ha affermato Luigi de Magistris, portavoce di Unione popolare. (Ren)