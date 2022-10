Imprese: Andaf introduce certificazione delle funzioni amministrazione, finanza e controllo delle aziende

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andaf, l’Associazione nazionale dei direttori amministrativi e finanziari, introduce la certificazione dei processi delle funzioni amministrazione, finanza e controllo delle aziende. È questa una delle importanti novità che garantiscono valore aggiunto ai soci Andaf, riuniti fino a domani, 8 ottobre, a Capri per il 44mo Congresso nazionale dell’associazione. “La certificazione del servizio delle funzioni finance, attraverso valutazione di conformità di terza parte, riconoscerà standard di eccellenza, affidabilità e competenza delle imprese anche dal punto di vista dell’organizzazione dei processi finanziari”, spiega il presidente di Andaf e Cfo di Terna, Agostino Scornajenchi. “Si tratta di un passo in avanti significativo per Andaf che segue il primo traguardo raggiunto lo scorso anno dall’associazione con l’avvio del processo di certificazione dei singoli professionisti della finanza. Un intenso lavoro di dodici mesi che abbiamo deciso di celebrare proprio qui a Capri insieme alla nostra comunità”, ha aggiunto Scornajenchi. L’associazione, infatti, ha organizzato per domani, sabato 8 ottobre, una cerimonia di premiazione dei primi cinquanta professionisti certificati. Prima di intraprendere l’iter di certificazione, questi professionisti hanno ottenuto da ANDAF l’attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati (ai sensi della Legge n. 4/2013), comprensiva del riferimento alla certificazione del profilo professionale, rilasciata da Intertek, Ente di certificazione accreditato (Accredia ISO 17024) secondo la Prassi di Riferimento (UNI Pdr 104:2021). (segue) (Com)