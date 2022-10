Imprese: Andaf introduce certificazione delle funzioni amministrazione, finanza e controllo delle aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I lavori del 44mo Congresso nazionale di Andaf proseguono nella splendida cornice dell’isola di Capri e vedono la partecipazione delle principali autorità locali e di oltre 30 speaker, fra esponenti di rilievo del mondo accademico e istituzionale del Paese e top manager di primarie aziende. Gli interventi sono incentrati sulle capacità di visione e programmazione, sull’innovazione e la tecnologia come guida per il futuro, sull’importanza del capitale umano e della formazione che sviluppi competenze e capacità di leadership e, inoltre, sulle nuove modalità di lavoro e sulla riorganizzazione delle aziende dopo la pandemia. Al centro del dibattito anche le prospettive, le priorità e le sfide che i Cfo del futuro saranno chiamati ad affrontare nel medio e nel lungo periodo, uscendo dal ruolo di semplici ‘custodi’ dei numeri aziendali per diventare interpreti della realtà e dei suoi complessi mutamenti, in modo da poter analizzare i rapidi cambiamenti di scenario e gestirne rischi e opportunità per la migliore strategia aziendale. (Com)