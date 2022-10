Cultura: il 9 ottobre ingresso gratuito e iniziative nei musei di Intesa Sanpaolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica 9 ottobre, in occasione della Famu – Giornata nazionale delle famiglie al Museo, saranno aperte le quattro Gallerie d'Italia a Milano, Napoli, Torino e Vicenza, la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato e la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, con ingresso gratuito e iniziative in presenza dedicate a bambini e ragazzi. Ecco in sintesi i programmi di domenica 9 ottobre nelle diverse sedi museali. Alle Gallerie d’Italia - Milano, sono previste due visite guidate legate alla scoperta del mondo dei colori e al loro utilizzo nell’arte: alle ore 10.30 “Segreti in bottega”, adatto a bimbi dai 5 ai 9 anni e alle ore 15.30 “Officina del colore”, adatto a bimbi dai 10 ai 12 anni. Prenotazione consigliata al numero verde 800.167619 o via mail all’indirizzo milano@gallerieditalia.com. Rientrano nella possibilità di visita gratuita anche i percorsi dedicati alle collezioni permanenti dell’Ottocento e Novecento italiani, Da Canova a Boccioni e Cantiere del ‘900 e la mostra “Gabriella Benedini. Athanor”. (segue) (Com)