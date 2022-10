Cultura: il 9 ottobre ingresso gratuito e iniziative nei musei di Intesa Sanpaolo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Gallerie d’Italia - Vicenza, propongono per famiglie con bambini dai 6 ai fino ai 12 anni il percorso “IL MONDO… CHE SCOPERTA!”, con partenza dalle 10 fino alle 15.30. L’itinerario all’interno di Palazzo Leoni Montanari prevede la consegna di un kit con un racconto guidato da Geronimo Stilton, per vivere un’avventura tra lingue e culture di tutto il mondo. L’iniziativa si inserisce nell’ambito dell’itinerario diffuso tra i musei della città, organizzato dall'Assessorato alla cultura del Comune di Vicenza assieme ai partner del circuito museale, promosso in occasione della Giornata nazionale delle famiglie al museo. L’iscrizione è obbligatoria, contattando il Museo Diocesano: 0444226400, museo@diocesi.vicenza.it. Rientrano nella possibilità di visita gratuita anche i percorsi dedicati alle collezioni permanenti di Palazzo Leoni Montanari e la mostra “Pigafetta e la prima navigazione attorno al mondo. Non si farà mai più tal viaggio". La Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato, visitabile con visite guidate dalle 10:30 alle 19:00 (ultimo ingresso alle 18:00), espone 90 capolavori di artisti quali Bellini, Caravaggio, Bronzino, Filippo Lippi. Si consiglia la prenotazione del biglietto al numero 800.167.619 o via email a galleriaprato@civita.art. La Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo propone per tutte le famiglie con bambini il TACCUINO F@Mu “Diversi ma Uguali” e mette a diposizione le “Carte didattiche di Casa Bruschi”: uno strumento divertente e alternativo per conoscere, attraverso giochi, indovinelli e disegni la ricca collezione del noto antiquario aretino. Una collezione eclettica che rappresenta in pieno i temi della giornata: inclusione, unicità, accoglienza. Prenotazioni al numero 0575 354126 o via email a info@fondazioneivanbruschi.it (Com)